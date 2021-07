(Di giovedì 15 luglio 2021), ex tecnico die Palermo, ha parlato del futuro della squadra viola con Vincenzoin panchina, analizzando i singoli e i possibili modelli di gioco del mister ex Spezia.

Advertising

Mediagol : Fiorentina, Delio Rossi: “Italiano come me. Vlahovic e Ribery? Dico la mia” - Fiorentinanews : Delio Rossi: 'Italiano ha fatto la gavetta, ha le spalle coperte. Ribery lo avrei tenuto e Amrabat mi sembra più un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Delio

Mediagol.it

...contro la Sampdoria sigla il vantaggio è uno dei rigori che hanno regalato alla squadra di... Ci prova dunque laa risolvere un calciatore finito ormai nell'anonimato ma neanche nel ......riportava in bilancio il valore di 27.614 mln di euro (la rosa dei calciatori allenati da... Lazio 69,56, Parma 55, Roma 54, Udinese 54, Juventus 54, Inter 46, Bologna 44, Bari 42, ...Delio Rossi, ex tecnico della Fiorentina, è intervenuto a TMW per parlare di Vincenzo Italiano, nuovo allenatore dei viola e delle vicende legate al club di Commisso. Queste le ...Storia di un attaccante, un goleador che alla Juventus venne venduto a sorpresa. Parma, Bologna, il Canada: una vita da bomber.