Finazzer Flory legge Dante | doppio appuntamento a Voghera e Brescia

Dopo aver concluso la lettura integrale della Divina Commedia nel Duomo di Milano, con il saluto di Papa Francesco e l'onorificenza ricevuta dalla Dante Alighieri, Massimilianoinizia il tour in Italia con "Dante, per nostra fortuna". Massimiliano, recentemente protagonista in Italia con "Dante in Duomo", iniziativa per cui Papa Francesco ha ...Una mostra, quella, che aveva suscitato un acceso dibattito tra l'allora sindaca di Milano Letizia Moratti e l'Assessore alla Cultura Massimilianoper via di alcune opere ritenute ...Reduce dal successo della lettura integrale della Divina Commedia nel Duomo di Milano, il drammaturgo inizia il tour di 'Dante, per nostra fortuna' ...Metti una sera nel cortile degli Uffizi, una domenica d’estate nel settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Una congiuntura perfetta che sarà raggiunta domenica 18 alle 21 all’interno di Apr ...