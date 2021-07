Finanza – Università Suor Orsola: collaborazione culturale, didattica e scientifica (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una collaborazione culturale, scientifica e didattica finalizzata alle nuove esigenze della formazione continua. È l’obiettivo dell’intesa sottoscritta tra il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza e l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che rappresenta da oltre un secolo uno dei poli formativi d’eccellenza del Mezzogiorno. Il protocollo d’intesa, oltre a favorire la formazione del personale della Guardia di Finanza mediante la partecipazione alle attività didattiche dell’Ateneo, è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unafinalizzata alle nuove esigenze della formazione continua. È l’obiettivo dell’intesa sottoscritta tra il Comando Regionale Campania della Guardia die l’Benincasa di Napoli, che rappresenta da oltre un secolo uno dei poli formativi d’eccellenza del Mezzogiorno. Il protocollo d’intesa, oltre a favorire la formazione del personale della Guardia dimediante la partecipazione alle attività didattiche dell’Ateneo, è ...

