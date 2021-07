FIFA 22 tra i protagonisti dell'evento 'EA Play Sotto i Riflettori' (Di giovedì 15 luglio 2021) Pochi giorni fa EA ha annunciato ufficialmente FIFA 22 con il primo trailer e la data di uscita. In seguito al reveal, in rete sono comparse alcune informazioni ma, a quanto pare, entro questo mese ne sapremo ancora di più sul nuovo titolo sportivo. Di recente abbiamo appreso che FIFA 22 potrà contare sulla tecnologia HyperMotion su PS5, Xbox Series X/S e Stadia, che dovrebbe rendere l'esperienza ancora più realistica. Il gioco sarà tra i protagonisti dell'evento 'EA Play Sotto i Riflettori' del prossimo 20 luglio alle ore 19. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Pochi giorni fa EA ha annunciato ufficialmente22 con il primo trailer e la data di uscita. In seguito al reveal, in rete sono comparse alcune informazioni ma, a quanto pare, entro questo mese ne sapremo ancora di più sul nuovo titolo sportivo. Di recente abbiamo appreso che22 potrà contare sulla tecnologia HyperMotion su PS5, Xbox Series X/S e Stadia, che dovrebbe rendere l'esperienza ancora più realistica. Il gioco sarà tra i'EA' del prossimo 20 luglio alle ore 19. Leggi altro...

