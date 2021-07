FIFA 22: Petizione per avere Giorgio Chiellini sulla cover italiana – Tutto Inutile (Di giovedì 15 luglio 2021) L’euforia per il trinfo della nazionale italia degli ultimi Europei è ancora alta ed è dimostrata dalla Petizione online aperta poco più di 48 ore. Con la raccolta delle firme i fan vogliono provare a far diventare Giorgio Chiellini la cover star dell’edizione italiana di FIFA 22. Questa iniziativa lodevole, che mentre vi scriviamo ha raccolto quasi 15.500 firme, probabilmente non porterà a nulla. Il contratto in essere stipulato dalla Juventus con Konami rende di fatto irrealizzabile il sogno di vedere il capitano della nazionale italiana sulla ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 15 luglio 2021) L’euforia per il trinfo della nazionale italia degli ultimi Europei è ancora alta ed è dimostrata dallaonline aperta poco più di 48 ore. Con la raccolta delle firme i fan vogliono provare a far diventarelastar dell’edizionedi22. Questa iniziativa lodevole, che mentre vi scriviamo ha raccolto quasi 15.500 firme, probabilmente non porterà a nulla. Il contratto in essere stipulato dalla Juventus con Konami rende di fatto irrealizzabile il sogno di vedere il capitano della nazionale...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT #FUT22 Petizione per avere Giorgio Chiellini sulla cover italiana - Tutto Inutile - misteruplay2016 : FIFA 22 con cover star Mbappé? Parte la petizione per sostituirlo con Giorgio Chiellini - delmo75 : METTERE GIORGIO CHIELLINI IN COPERTINA DI FIFA 2022 @EA_FIFA_Italia - Firma la petizione! - XxJoe30031xX : Mi piacciono le petizioni per una giusta causa. METTERE GIORGIO CHIELLINI IN COPERTINA DI FIFA 2022 @EA_FIFA_Italia… - Eurogamer_it : #FIFA22, parte la petizione per mettere come cover star Giorgio Chiellini. -