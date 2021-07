FIFA 22 con Giorgio Chiellini in copertina? Parte la petizione per il capitano dell'Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla vittoria dell'Italia agli Europei di quest'anno alla petizione per inserire sulla copertina di FIFA 22 Giorgio Chiellini, il passo è breve. Ebbene sì, su Change.org è apparsa due giorni fa questa petizione. FIFA 22 è stato presentato recentemente, così come la cover star del prossimo capitolo calcistico, ovvero l'attaccante della Francia e del PSG Kylian Mbappé. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, la petizione ha raggiunto 15.203 firme a fronte di un obiettivo di 25.000. Il motivo che spinge ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla vittoriaagli Europei di quest'anno allaper inserire sulladi22, il passo è breve. Ebbene sì, su Change.org è apparsa due giorni fa questa22 è stato presentato recentemente, così come la cover star del prossimo capitolo calcistico, ovvero l'attaccantea Francia e del PSG Kylian Mbappé. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, laha raggiunto 15.203 firme a fronte di un obiettivo di 25.000. Il motivo che spinge ...

