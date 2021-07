FI | Gasparri | nessuna anticipazione | si deve votare il 10 ottobre

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma – “Ho avuto modo di precisare ieri al ministro dell’Interno Lamorgese la posizione di Forza Italia sulla data delle elezioni. Da tempo si è parlato del 10e noi riteniamo che quello sia il tempo giusto per le elezioni amministrative e regionali.” “Chi ventila ipotesi diparla a vuoto, perché sarebbe un errore costringere migliaia e migliaia di cittadini ad adempimenti elettorali in una fase di agosto in cui anche gli uffici pubblici potrebbero andare incontro a difficoltà.” “Si è stabilito da tempo diil 10e si voterà il 10. Questa è la posizione che ...

... sostiene l'azzurro Maurizio. Il monito di Salvini 'Se Letta e il Pd insistono a non voler ... Il Pd continua a tenere il punto:modifica al testo. 'In questo momento non ci sono le ......in Commissione - fa ben capire che questa legge o viene modificata nel merito o non va da... Lo dichiara il senatore di Forza Italia, MaurizioIl ddl Zan è salvo (per ora) per un solo voto di scarto. L’Aula del Senato ha infatti respinto la richiesta di Forza Italia e Lega di sospenderne l’esame con 136 voti contrari a fronte di 135 favorevo ...Intanto il ddl Zan è salvo (per ora) per un solo voto di scarto. Il Senato ha infatti respinto la richiesta di Fi e Lega di sospensiva con 136 voti contrari a fronte di 135 sì. La discussione generale ...