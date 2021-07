Festival di Cannes, la figlia di Julia Roberts Hazel incanta tutti (LA FOTO) (Di giovedì 15 luglio 2021) Capelli biondi, occhi azzurri come il papà e il sorriso timido di chi sa di dover portare il peso di essere la figlia di Julia Roberts (e Daniel Moder, direttore della FOTOgrafia di Flag Day di Sean Penn). Parliamo di Hazel Patricia, nata il 28 novembre 2004 insieme al fratello gemello Phinnaeus Walter. Hazel ha incantato tutti sul red carpet del Festival di Cannes, “sostituendo” a pieni voti la mamma. La teenager si è mostrata in tutta la sua semplicità ed eleganza, raccogliendo numerosi complimenti dal vivo e sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Capelli biondi, occhi azzurri come il papà e il sorriso timido di chi sa di dover portare il peso di essere ladi(e Daniel Moder, direttore dellagrafia di Flag Day di Sean Penn). Parliamo diPatricia, nata il 28 novembre 2004 insieme al fratello gemello Phinnaeus Walter.hatosul red carpet deldi, “sostituendo” a pieni voti la mamma. La teenager si è mostrata in tutta la sua semplicità ed eleganza, raccogliendo numerosi complimenti dal vivo e sui ...

