Festival Cannes,arriva al cinema film di Bellocchio “Marx può aspettare” (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un altro importante successo per Tenderstories. Marco Bellocchio è il regista del film “Marx può aspettare”, coprodotto da Tenderstories, che sarà presentato il 16 luglio, in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes 2021. Per l'occasione Bellocchio sarà premiato con la Palma d'Oro d'Onore, nel corso dell'ultima giornata della kermesse che ha luogo in Francia. Il film uscirà oggi nelle sale cinematografiche in Italia e racconta la storia di Camillo, fratello gemello di Bellocchio, morto il 27 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un altro importante successo per Tenderstories. Marcoè il regista delpuò”, coprodotto da Tenderstories, che sarà presentato il 16 luglio, in anteprima mondiale durante ildi2021. Per l'occasionesarà premiato con la Palma d'Oro d'Onore, nel corso dell'ultima giornata della kermesse che ha luogo in Francia. Iluscirà oggi nelle saletografiche in Italia e racconta la storia di Camillo, fratello gemello di, morto il 27 ...

Advertising

Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - Tg3web : Al Festival di Cannes è il giorno di Nanni Moretti, unico italiano in corsa per la Palma d'Oro. Il film 'Tre piani'… - Corriere : Festival di Cannes, ovazione per Nanni Moretti: 11 minuti di applausi - ottopagine : Festival Cannes, arriva al cinema film di Bellocchio: 'Marx può aspettare' - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Un altro importante successo per Tenderstories. Marco Bellocchio è il regista del film “Marx può… -