Festeggiamenti Europei, Galli: "Tra 10 Giorni gli Effetti dei Bagni di Folla sui Contagi"

Allarme Contagi in aumento per il virologo Massimo Galli dopo i Festeggiamenti per l'Italia campione d'Europa. Secondo Galli "il fatto che strillarsi addosso in moltitudine aumenti il rischio di trasmettere ...

Agenzia_Ansa : Oms, devastante il contagio in diretta durante i festeggiamenti per la finale di #EURO2020 #ANSA - Corriere : ?? Il tasso di positività ieri ha sfondato il tetto dell’1 per cento: 1,2. E c’è il timore dell’«effetto devastante»… - Agenzia_Ansa : 'Già fra 4 o 5 giorni, se osserveremo dei picchi di contagi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio,… - bragherissima : brividini a rivedere i festeggiamenti degli europei - StampaCuneo : Zucchero e la festa per gli Europei: “Stadi pieni e concerti con poltrone vuote. C’è qualcosa che stride” -