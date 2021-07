Festa sul bus | Bonucci contro Piantedosi | “Era autorizzata”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Lasul bus scoperto per le vie di Roma eradalle autorità, dice Leonardo. Il difensore della Nazionale, fresco campione di Euro 2020, smentisce il prefetto di Roma, Matteo, che ieri, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva addossato le colpe della grandea FIGC e giocatori italiani, in particolar modoe Chiellini. “Scaricare le colpe sui giocatori è semplicistico e molto italiano. Le autorità hanno acconsentito all’utilizzo del pullman scoperto dicendo che sarebbero stati in grado di gestire la situazione”, ha risposto ...

