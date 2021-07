Festa della Nazionale col bus, la sfilata delle polemiche: era vietata oppure no? Sportellate tra Figc e prefetto di Roma (Di giovedì 15 luglio 2021) Passata la sbornia collettiva, restano le polemiche. Legate a una domanda: ma quella sfilata del bus degli Azzurri che fendeva a passo d'uomo la folla osannate accalcata nelle strade di Roma, s'aveva ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Passata la sbornia collettiva, restano le. Legate a una domanda: ma quelladel bus degli Azzurri che fendeva a passo d'uomo la folla osannate accalcata nelle strade di, s'aveva ...

Advertising

reportrai3 : Alla festa di @ArtVentuno il momento della premiazione della squadra di #Report - ItalianNavy : Il senso del dovere non viene meno nei giorni di festa. La #MarinaMilitare è orgogliosa dei suoi fucilieri che part… - FBiasin : Da animatore della festa a modello per la nuova maglia #Inter: #Barella, l'uomo buono per tutte le occasioni. E sa… - QdSit : Trecento automobili date alle fiamme, due agenti rimasti feriti. Un bilancio terribile quello registrato nella nott… - Italia_Notizie : Bonucci e la festa della Nazionale sul bus: il video della discussione con i responsabili della sicurezza -