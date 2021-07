Fedez contro il Codacons: “Stalking giudiziario, ora basta!”, Chiara Ferragni lancia un appello (Di giovedì 15 luglio 2021) Per Fedez, quella del Codacons nei suoi confronti è diventata ormai una vera e propria persecuzione. Il cantante non ha più voglia di ironizzare sull’ennesimo attacco dell’associazione e questa volta, attraverso il suo profilo Instagram ha manifestato tutta la sua indignazione ma soprattutto lo sconforto di dover ancora perdere tempo in cause che lo consumano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 luglio 2021) Per, quella delnei suoi confronti è diventata ormai una vera e propria persecuzione. Il cantante non ha più voglia di ironizzare sull’ennesimo attacco dell’associazione e questa volta, attraverso il suo profilo Instagram ha manifestato tutta la sua indignazione ma soprattutto lo sconforto di dover ancora perdere tempo in cause che lo consumano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - fabiocaninoreal : Quando gli analfabeti funzionali non sanno più come attaccare il #ddlzan iniziano a denigrare chi lo sostiene tipo… - krysia1966 : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… - gugolo71 : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… -