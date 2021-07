FdI: "Lega e Forza Italia sono lontani dagli elettori Noi esclusi dal Cda della Rai? E' una svolta autoritaria" (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima l’attacco alla presidenza Copasir dell’FdI Adolfo Urso, con il Pd che ha definito “illegittima” l’audizione dello 007 Marco Mancini e il partito di Salvini che gli andato dietro - “Le dimissioni degli esponenti della Lega dal Comitato avevano e hanno fondamento”, è trapelato ieri da via Bellerio -. Poi l’esclusione di Giampaolo Rossi, unico membro dell’opposizione, dalla rosa dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione Rai di nomina parlamentare. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima l’attacco alla presidenza Copasir dell’FdI Adolfo Urso, con il Pd che ha definito “illegittima” l’audizione dello 007 Marco Mancini e il partito di Salvini che gli andato dietro - “Le dimissioni degli esponentidal Comitato avevano e hanno fondamento”, è trapelato ieri da via Bellerio -. Poi l’one di Giampaolo Rossi, unico membro dell’opposizione, dalla rosa dei quattro componenti del Consiglio di amministrazionedi nomina parlamentare. Segui su affarni.it

