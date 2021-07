Fatture false e riciclaggio, affari per 35 milioni: nei guai società bergamasche (Di giovedì 15 luglio 2021) Ha riguardato anche la provincia di Bergamo l’operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato le basi operative di una serie di società, cantieri e operanti, accusate di riciclaggio internazionale di valuta proveniente da reati di natura fiscale commessi tramite Fatture di operazioni inesistenti nel commercio dei metalli ferrosi. Lo riporta il Giornale di Brescia. L’operazione è stata coordinata dalla Guardia di Finanza di Monza che, a seguito delle perquisizioni di lunedì 12 luglio, ha messo sotto sequestro documentazioni bancarie, fiscali e contabili, insieme al cellulare, computer e tablet di alcune basi operative situate in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Ha riguardato anche la provincia di Bergamo l’operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato le basi operative di una serie di, cantieri e operanti, accusate diinternazionale di valuta proveniente da reati di natura fiscale commessi tramitedi operazioni inesistenti nel commercio dei metalli ferrosi. Lo riporta il Giornale di Brescia. L’operazione è stata coordinata dalla Guardia di Finanza di Monza che, a seguito delle perquisizioni di lunedì 12 luglio, ha messo sotto sequestro documentazioni bancarie, fiscali e contabili, insieme al cellulare, computer e tablet di alcune basi operative situate in ...

