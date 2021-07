Fariba Tehrani attacca Ilary Blasi “all’Isola Dei Famosi ce l’aveva con me”

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la fine dell’Isola Deitorna a parlare. L’ex naufraga ha criticato duramente il comportamento di, stando a quanto dice la conduttrice non la faceva mai parlarle durante le dirette. Vediamo insieme cosa è accaduto. Isola DeicontroL’Isola Deisi è conclusa da diverse settimane ma i nostri ex naufraghi continuano ad essere al centro dell’attenzione. Nelle ultime ore a far parlare di sé è stata ...