F1 | Pirro | “Giusto proporre nuove soluzioni per aumentare lo spettacolo”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “E’ positivo il fatto che la F1 stia cercando diperlo. Questo di sicuro rende il venerdì una giornata appetibile, il sabato viene riempito da una gara e poi c’è il Gp della domenica, perciò si riempie e si distribuisce losu tre giornate. Mi piace che si provino cose”. Queste le parole dell’ex pilota di Formula 1 Emanuele, intervenuto a LaPresse in merito al nuovo format della F1 che prevede una gara sprint al sabato. “Le qualifiche per tanti anni si svolgevano un’ora al sabato e un’ora ...

