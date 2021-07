F1 | Max Verstappen | “Corriamo su una delle mie piste preferite Il mio obiettivo? Potrei provare a doppiare tutti…”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il lungo weekend del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno dei protagonisti più attesi era chiaramente Max. Leader del Mondiale di Formula 1 2021 e vincitoreultime tre gare consecutive, l’olandese della Red Bull è il favorito d’obbligo per il successo anche a Silverstone. “su unamie, velocissima e tecnica, molto emozionante. Il mio? Mah, per noi di Red Bull è solo un altro weekend nel qualea vincere, non ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Prototipo 2022: Leclerc, speriamo migliori le gare: (ANSA) - ROMA, 15 LUG - 'Se l'obiettivo è lott… - diegocatalano77 : Si cerca di invertire la rotta in ogni modo. Ma io resto convinto che questo titolo sia già nella saccoccia di Max… - TheLynxital : @albonana 1.Max Verstappen 2. Sergio Perez - __meg__brn : RT @Gazzetta_it: Silverstone, Max Verstappen: “Dormire è la cosa che faccio meglio dopo guidare” #F1 - Gazzetta_it : Silverstone, Max Verstappen: “Dormire è la cosa che faccio meglio dopo guidare” #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Max Verstappen

"Se l'obiettivo è lottare di più in pista, io sono felice della strada intrapresa". E' diuno dei primi commenti dei piloti da Silverstone sul prototipo della monoposto 2022, svelata oggi in diretta in line. "Spero che la nuova monoposto possa migliorare le gare - è il ...Cosìscherza nella conferenza stampa alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2021 sul tracciato di Silverstone , decimo appuntamento del Mondiale F1. Il pilota olandese dovrà cercare di ...ROMA, 15 LUG - "Se l'obiettivo è lottare di più in pista, io sono felice della strada intrapresa". E' di Max Verstappen uno dei primi commenti dei piloti da Silverstone sul prototipo della monoposto ...Il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, non si nasconde durante la conferenza del Gp di Silverstone ...