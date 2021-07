F1, le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna. Verstappen darà il “colpo da ko” in casa Mercedes? (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutto è pronto per il decimo appuntamento stagionale, ovvero il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 del Mondiale di Formula Uno. Dopo il percorso netto di Max Verstappen nella doppietta austriaca, la stagione è già arrivata ad un momento decisivo dela stagione. L’olandese vuole la fuga a livello di classifica generale e cercherà di esaltarsi anche in casa della Mercedes che, dal suo canto, dovrà reagire. Si annuncia un weekend complicato per la Ferrari, mentre la McLaren vuole stupire ancora grazie al padrone di casa Lando Norris. Andiamo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutto è pronto per il decimo appuntamento stagionale, ovvero il fine settimana delPremio di2021 del Mondiale di Formula Uno. Dopo il percorso netto di Maxnella doppietta austriaca, la stagione è già arrivata ad un momento decisivo dela stagione. L’olandese vuole la fuga a livello di classifica generale e cercherà di esaltarsi anche indellache, dal suo canto,reagire. Si annuncia un weekend complicato per la Ferrari, mentre la McLaren vuole stupire ancora grazie al padrone diLando Norris. Andiamo, ...

Advertising

FratellidItalia : Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle disc… - pfmajorino : Che spettacolo osceno la destra italiana che compatta vota contro la risoluzione (passata) del #Parlamentoeuropeo c… - robertaguarducc : RT @BarillariDav: Se siamo in democrazia (art.1 Cost), posso benissimo dire a tutti che IO NON MI VACCINERO' MAI, senza subire nessuna cons… - TerryEmpyre : RT @FratellidItalia: Decreto sostegni bis: bocciato alla Camera l’odg di FDI che chiedeva riapertura immediata e in sicurezza delle discote… - LuigiLaurii : RT @luciodigaetano: (per questo, tra l'altro, diffiderei dei fascisti che tentano di farsi passare per libertari quando poi sono pronti a n… -