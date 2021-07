F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2021, Verstappen: “Pista emozionante. Obiettivo doppiare tutti” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Corriamo su una delle mie piste preferite, velocissima e tecnica, molto emozionante. Il mio Obiettivo? Mah, per noi di Red Bull è solo un altro weekend nel quale provare a vincere, non ci sono grossi cambiamenti che si possono fare ma tanti piccoli dettagli da sistemare. Forse, boh, potrei provare a doppiare tutti”. Così Max Verstappen scherza nella conferenza stampa alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2021 sul tracciato di Silverstone, decimo appuntamento del Mondiale F1. Il pilota olandese dovrà cercare di mantenere i 32 punti di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Corriamo su una delle mie piste preferite, velocissima e tecnica, molto. Il mio? Mah, per noi di Red Bull è solo un altro weekend nel quale provare a vincere, non ci sono grossi cambiamenti che si possono fare ma tanti piccoli dettagli da sistemare. Forse, boh, potrei provare a”. Così Maxscherza nella conferenza stampa alla vigilia del GP disul tracciato di, decimo appuntamento del Mondiale F1. Il pilota olandese dovrà cercare di mantenere i 32 punti di ...

