EY e CinTech hanno presentato il primo film in Non Fungible Token (NFT)

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Milano 15 luglio 2021) - Ilinteramente trasformato in NFT dalla neo startup 100% italiana e realizzato con la piattaforma blockchain.ey.com sarà in vendita il 31 luglio sulle principali aste digitali. -ha scelto EY per creare ilin NFT, realizzato tramite la piattaforma blockchain.ey.com - Disponibile all'asta i 62 frame NFT deld'autore La Leggenda Di Kaspar Hauser di Blue: il 31 luglio su OpenSea e Rarible -crea un nuovo esempio per l'industria cinematografica: trarre vantaggio dal sempre più diffuso ...

Cinema e Nftnasce nella primavera del 2021 dall'intuizione di Renato Pezzi, Jacopo e ...guidati dalla loro passione per l'innovazione e il mondo dell'entertainment che per primi al mondo...Cinema e Nftnasce nella primavera del 2021 dall'intuizione di Renato Pezzi, Jacopo e ...guidati dalla loro passione per l'innovazione e il mondo dell'entertainment che per primi al mondo...(Milano 15 luglio 2021) - Il primo film interamente trasformato in NFT dalla neo startup 100% italiana e realizzato con la piattaforma blockchain.ey.com sarà in ...Al via una join venture tra le due multinazionali leader del proprio settore. Obiettivo: creare un player paneuropeo premium nel canale e-commerce Wine & Spirit ...