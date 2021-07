Europei Under 20, due italiani in finale: Melluzzo nei 100, Benati nei 400 (Di giovedì 15 luglio 2021) Iniziati oggi gli Europei Under 20 di atletica che si disputano a Tallin. Al termine della prima giornata, sono già nove gli azzurri che hanno staccato un pass per la finale della rispettiva specialità. In particolare, nei 100 metri Matteo Melluzzo si qualifica con il terzo tempo (10.33), mentre nei 400 Lorenzo Benati si avvicina al suo record personale e segna 46.39, facendo registrare il secondo miglior tempo. “Ho corso con facilità – racconta il romano, capitano della squadra italiana – senza dare il 100 per cento. Se riesco a recuperare bene per domani, ci si può divertire”. Bella notizia anche nei 400 ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Iniziati oggi gli20 di atletica che si disputano a Tallin. Al termine della prima giornata, sono già nove gli azzurri che hanno staccato un pass per ladella rispettiva specialità. In particolare, nei 100 metri Matteosi qualifica con il terzo tempo (10.33), mentre nei 400 Lorenzosi avvicina al suo record personale e segna 46.39, facendo registrare il secondo miglior tempo. “Ho corso con facilità – racconta il romano, capitano della squadra italiana – senza dare il 100 per cento. Se riesco a recuperare bene per domani, ci si può divertire”. Bella notizia anche nei 400 ...

