Europei | Ulivieri ' soddisfazione per il calcio e per il Paese'

(Di giovedì 15 luglio 2021) "La vittoria all'Europeo è unagrossa per tutto il mondo dele per il. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi. Poi dal punto di vista tecnico ci sono stati momenti di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europei Ulivieri

ANSA Nuova Europa

Così Renzo, presidente dell'associazione calciatori, poco prima dell'inizio del Consiglio Federale nella sede FIGC di Via Allegri dove tra i temi agli ordini del giorno verranno discussi gli ...Si dimise dal Settore Tecnico Azeglio Vicini, si scatenarono tutti i colleghi da Lippi acontro il Mancio. Oggi, però, Roberto Mancini , genio calcistico nato a Jesi, ha riportato l'Italia ..."La vittoria all'Europeo è una soddisfazione grossa per tutto il mondo del calcio e per il paese. Dobbiamo ringraziare questi ragazzi. (ANSA) ...I ricordi del tornante: "Ulivieri mi chiese se ero davvero un calciatore, ci rimasi malissimo. Con Guidolin scalavamo il Mortirolo in bici" ...