**Europei: P. Chigi, 'italiani celebrano successo Nazionale'** (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – "Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo più di 50 anni. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceverà nella giornata di lunedì la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo". Lo dice palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

