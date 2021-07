Euro2020 | Gravina Figc | “La vittoria dell’Italia non può creare tensioni”

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Non voglio aggiungere neanche una virgola in più al nostro comunicato. Ho già risposto in maniera esauriente. E’ una discussione che non ha motivo di esistere, non voglio che laall’Europeogeneri, ma solo degli effetti positivi del nostro traguardo”, così il Presidente della Federcalcio Gabriele, a margine del Consiglio Federale, tornando sulle polemiche legate al giro sul bus scoperto della Nazionale Italiana. .di Luca Pellegrini

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? #Mattarella ringrazia l'#Italia Campione d'Europa: "Avete meritato ben oltre il punteggio… - giomalago : Ci avete regalato una notte magica! Siamo campioni d'Europa! Complimenti ai ragazzi, al ct @robymancio e alla @FIGC… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Gravina: "Questa Nazionale è un simbolo di unità dell'#Italia: è cuore, anima e coraggio"…

...pieni con il Green Pass' STADI EUROPEO Gli stadi diTIMVision sarà la nuova casa di Serie A e Champion's League. Guida a come vederle Chievo escluso dalla Serie B, le parole die ...Domenica scorsa, Wembley. Finale ditra l'Italia e l'Inghilterra. La partita più importante nella storia del Tre Leoni negli ... Si siede in tribuna accanto al Presidente della Figc,, e ...“Non voglio aggiungere neanche una virgola in più al nostro comunicato. Ho già risposto in maniera esauriente. E’ una discussione che non ...Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato, dopo il consiglio federale di oggi, anche della possibilità che l'Italia possa ospitare una grande manifestazione nel corso ...