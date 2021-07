Euro digitale | la BCE pronta al lancio esplorativo | cos’è e come funziona

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’si appresta a diventare un progetto sempre più concreto, dopo che la BCE ha deciso di avviare la fase esplorativa. A dare il via libera all’operazione è stato un consiglio direttivo di politica non monetaria. Durante la riunione, c’è stata anche la partecipazione e il pieno appoggio del presidente dell’gruppo Pascal Donohue. La presidente dell’istituto centrale ha quindi commentato la notizia parlando di risultati incoraggianti. Il riferimento va all’opinione espressa dai cittadinipei, ma anche al riscontro ricevuto da professionisti e da prove sperimentali. Le analisi, iniziate circa nove mesi ...

La Bce va avanti con il progetto di un. Lo scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, evidenziando come quella dell'Unione per una moneta elettronica sia una partita che si gioca contro la Cina e Facebook . Il gigante ...I sostenitori di Bitcoin hanno affermato che la valutaavrebbe raggiunto uno status ... Ti ricordiamo che puoi usare una demo gratuita da 100 milaper imparare ad operare senza correre il ...Disco verde della Banca centrale europea (BCE) al progetto pilota per lancio della versione digitale dell'euro. Non sostituirà l'euro fisico ...MILANO (Finanza.com) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha deciso di avviare la 'fase esplorativa' del progetto sull'euro digitale che avrà una durata di d ...