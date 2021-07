Euro 2020, tifosi danesi denunciano violenza subita durante la semifinale (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla Danimarca arriva la notizia che 43 tifosi avrebbero denunciato alla federazione danese di aver subito violenza fisica e vessazioni da parte dei tifosi inglesi durante le semifinali di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Secondo il media BT, tra gli episodi, vi è anche quello di un bambino di 9 anni che sarebbe stato fischiato da un tifoso dei Tre Leoni e di un padre che avrebbe ricevuto un pugno nello stomaco mentre proteggeva suo figlio dai tifosi. Queste molestie fisiche e morali sono poi proseguite dopo l’incontro. Foto: Danimarca Twitter L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Dalla Danimarca arriva la notizia che 43avrebbero denunciato alla federazione danese di aver subitofisica e vessazioni da parte deiinglesile semifinali ditra Inghilterra e Danimarca. Secondo il media BT, tra gli episodi, vi è anche quello di un bambino di 9 anni che sarebbe stato fischiato da un tifoso dei Tre Leoni e di un padre che avrebbe ricevuto un pugno nello stomaco mentre proteggeva suo figlio dai. Queste molestie fisiche e morali sono poi proseguite dopo l’incontro. Foto: Danimarca Twitter L'articolo proviene ...

