Euro 2020, "Sogno Azzurro" in tv: orario, canale e diretta streaming docu-film su vittoria Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) La Rai ha deciso di omaggiare la Nazionale di Roberto Mancini dopo la vittoria di Euro 2020, arrivata ai rigori contro l'Inghilterra. Il progetto della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, dal titolo "Sogno Azzurro, la strada per Wembley", ripercorre tutto il dietro le quinte della vittoria degli Azzurri nella competizione. Il docu-film andrà in onda su Rai 1 questa sera, giovedì 15 luglio, alle ore 20.30, con la possibilità di guardarla in diretta streaming sull'app RaiPlay. Al termine del film, dalle 21.40 ...

