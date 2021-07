Euro 2020, Mancini: “Mese indimenticabile, abbiamo reso felici milioni di italiani” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ciao a tutti, veniamo da momenti fantastici, settimane indimenticabili, abbiamo fatto felici milioni di italiani e loro non ci hanno mai fatto mai mancare il loro sostegno in questo Mese e li ringraziamo per questo“. Così Roberto Mancini, Ct dell’Italia Campione d’Europa, in un videomessaggio nel corso della presentazione dell’offerta TIMVISION in vista del prossimo campionato di calcio. “Colgo anche l’occasione per salutare gli amici di TIMVISION – ha aggiunto il Ct azzurro -, anche voi state affrontando sfide come l’innovazione del sistema in Italia nel suo complesso ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Ciao a tutti, veniamo da momenti fantastici, settimane indimenticabili,fattodie loro non ci hanno mai fatto mai mancare il loro sostegno in questoe li ringraziamo per questo“. Così Roberto, Ct dell’Italia Campione d’pa, in un videomessaggio nel corso della presentazione dell’offerta TIMVISION in vista del prossimo campionato di calcio. “Colgo anche l’occasione per salutare gli amici di TIMVISION – ha aggiunto il Ct azzurro -, anche voi state affrontando sfide come l’innovazione del sistema in Italia nel suo complesso ...

Advertising

AbdulazizTF : Oggi, sono stato molto onorato di incontrare l'Ambasciatore dell'Italia Roberto Cantone, e non vediamo l'ora di lav… - EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - infoitsport : Pallone d'Oro, la vittoria a Euro 2020 riporta in quota gli italiani Insigne, Immobile, Donnarumma e Jorginho Ma pe… - MeCcile : RT @forumJuventus: [Il Giornale] La Juve in Europa ci sa fare: ad #Euro2020 bianconeri protagonisti. Ed ora l'obiettivo è la Champions ?? ht… -