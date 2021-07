Ettorre (Fiv): “Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Uno degli obbiettivi che ci siamo posti, a parte quelli di carattere agonistico, è proprio quello di sdoganare questo sport e far si che venga percepito come uno sport come tanti altri e non come un’attività per pochi, una élite. Poi siamo coscienti che, come tante altre discipline sportive, che c’è un mezzo e che come tutti i mezzi è costoso, ma non più di tanti altri. Quindi qualsiasi Iniziativa possa aiutare a far conoscere questa disciplina, come quella della donazione della barca a vela ‘Beatrice’ da parte di Diana Bracco, è assolutamente premiante, come stiamo cercando di fare con la scuola e altre iniziative”. Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “Uno degli obbiettivi che ci siamo posti, a parte quelli di carattere agonistico, è proprio quello di sdoganare questo sport e far si che venga percepito come uno sport come tanti altri e non come un’attività per pochi, una élite. Poi siamo coscienti che, come tante altre discipline sportive, che c’è un mezzo e che come tutti i mezzi è costoso, ma non più di tanti altri. Quindi qualsiasipossa aiutare a far conoscere questa disciplina, come quella della donazione della barca a‘Beatrice’ da parte di Diana, è assolutamente, come stiamo cercando di fare con la scuola e altre iniziative”. Lo ...

Advertising

TV7Benevento : Ettorre (Fiv): 'Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela'... - italiaserait : Ettorre (Fiv): “Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela” - fisco24_info : Ettorre (Fiv): 'Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela': 'Uno degli obbiettivi che ci siamo posti, a parte qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ettorre Fiv Porto San Giorgio, Campionato Nazionale Hansa 303: fantastiche giornate di vela ... sabato 3 Luglio, la visita del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre sempre ...agli infortunati sul lavoro delle Marche saranno presentate le imbarcazioni di riferimento FIV per ...

Da Genova a Trieste in regata, nasce la RoundItaly 'Oltre 1.100 miglia intorno alle meraviglie dell'Italia vista dal mare, il massimo della vela offshore in Mediterraneo - ha dichiarato il Presidente della FIV, Francesco Ettorre - e soprattutto l'...

Ettorre (Fiv): "Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela" Adnkronos Ettorre (Fiv): “Iniziativa Bracco è premiante per mondo vela” “Uno degli obbiettivi che ci siamo posti, a parte quelli di carattere agonistico, è proprio quello di sdoganare questo sport e far si che venga percepito come uno sport come tanti altri e non come un’ ...

Campionato nazionale Hansa 303 Classifiche finali e vincitori Grande sport della vela alla base nautica Liberi nel Vento nel porto turistico per l’edizione 2021 del campionato nazionale Hansa 303. Ben 36 imbarcazioni e 54 timonieri, provenienti da 11 regioni si ...

... sabato 3 Luglio, la visita del Presidente della Federazione Italiana Vela Francescosempre ...agli infortunati sul lavoro delle Marche saranno presentate le imbarcazioni di riferimentoper ...'Oltre 1.100 miglia intorno alle meraviglie dell'Italia vista dal mare, il massimo della vela offshore in Mediterraneo - ha dichiarato il Presidente della, Francesco- e soprattutto l'...“Uno degli obbiettivi che ci siamo posti, a parte quelli di carattere agonistico, è proprio quello di sdoganare questo sport e far si che venga percepito come uno sport come tanti altri e non come un’ ...Grande sport della vela alla base nautica Liberi nel Vento nel porto turistico per l’edizione 2021 del campionato nazionale Hansa 303. Ben 36 imbarcazioni e 54 timonieri, provenienti da 11 regioni si ...