Estate in Diretta, Eleonora Giorgi diventa nonna? La rivelazione sul figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia (Di giovedì 15 luglio 2021) Si rincorrono senza sosta le voci su una presunta gravidanza di Clizia Incorvaia (40 anni), ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina e fidanzata da più di 1 anno con Paolo Ciavarro (29 anni), figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. Solo qualche giorno fa, la rivista Oggi aveva rivelato che Clizia era stata avvistata in un centro di analisi per “convalidare la bella notizia”. Ieri 14 luglio, Eleonora Giorgi è stata ospite di Roberta Capua a Estate in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Si rincorrono senza sosta le voci su una presunta gravidanza di(40 anni), ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina eda più di 1 anno con(29 anni),di Massimo. Solo qualche giorno fa, la rivista Oggi aveva rivelato cheera stata avvistata in un centro di analisi per “convalidare la bella notizia”. Ieri 14 luglio,è stata ospite di Roberta Capua ain ...

Advertising

FQMagazineit : Estate in Diretta, Eleonora Giorgi diventa nonna? La rivelazione sul figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia In… - namelevsstef : RT @itsmwengo: Ma Verratti si sposa a Parigi, mi auguro che l’inviato di estate in diretta sia già partito perché noi abbiamo bisogno di se… - emotionxIess : RT @itsmwengo: Ma Verratti si sposa a Parigi, mi auguro che l’inviato di estate in diretta sia già partito perché noi abbiamo bisogno di se… - gaiacastoldi : RT @itsmwengo: Ma Verratti si sposa a Parigi, mi auguro che l’inviato di estate in diretta sia già partito perché noi abbiamo bisogno di se… - ehiaguilera : RT @itsmwengo: Ma Verratti si sposa a Parigi, mi auguro che l’inviato di estate in diretta sia già partito perché noi abbiamo bisogno di se… -