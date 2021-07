Esclusiva | Reggina | offerta ufficiale per l’attaccante Asencio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Lasi muove ancora. E poco fa ha presentato un’perRaul, classe 1998, nell’ultima stagione in prestito a Ferrara e ora svincolato dopo essere stato sotto contratto con il Genoa.ha altre proposte dalla B, ma laora si è mossa con decisione e potrebbe essere una mossa proprio per anticipare la concorrenza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Daniele20052013 : Esclusiva: Reggina, molto vicino il portiere Micai -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina

alfredopedulla.com

14.22 - Stefano Turati è sempre più vicino alla, il classe 2001 è stato scelto come ... 13.45 -CS - Sassuolo vicino all'acquisto di Stefan Simic (1995) dall'Hajduk Spalato. 11.00 - ...Il calciatore che ha disputato l'ultima stagione al Bari ha fatto ritorno alla, ma il club ... La notizia dei vicini trasferimenti è stata diffusa inda Alfredopedulla.com . Rolando ha ...Inserimento in extremis della Reggina nella corsa a Raul Asencio. Stando a Gianluca Di Marzio, infatti, i calabresi sarebbero piombati nella trattativa.Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini. Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo,.