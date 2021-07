Esclusiva | Messias-Torino | incontro positivo I dettagli

(Di giovedì 15 luglio 2021) Juniorviaggia velocemente verso il, il suo addio al Crotone è inevitabile. Oggi c’è stato unche ha permesso ai granata di rafforzare la pole che, come anticipato, avevano già conquistato da diverse settimane. Juric insiste per poterlo avere presto a disposizione, deve avere soltanto un po’ di pazienza ma si viaggia verso quella direzione. Le cifre sono 7-8 milioni di base più bonus. Il futuro disi tinge sempre più di granata. Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Cuore_Toro : Esclusiva Pedullà: Messias, il Torino rafforza la pole. Svolta in arrivo - zazoomblog : Esclusiva: Messias il Torino rafforza la pole. Svolta in arrivo - #Esclusiva: #Messias #Torino #rafforza - infoitsport : Esclusiva: Messias-Torino, nuovo incontro. Ora si può chiudere -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Messias

...ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Juniore Simy sono pepite d'oro del Crotone. Meglio ancora: sono diventate pepite d'oro ...per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in...Countdown partito per la trattativa più lunga dell’estate del Torino. Sono ore decisive per arrivare alla fumata bianca che potrebbe finalmente accompagnare Junior Messias ...Intervenuto sul futuro di due tesserati del Crotone seguiti dalla Fiorentina, Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato così: "Messias? Siamo stati molto chiari con tutti, a ...