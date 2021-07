Esclusiva | Alessandria | in arrivo l’esterno offensivo Lunetta

(Di giovedì 15 luglio 2021) Altro colpo inper l’. Si tratta di Gabriel, esternoclasse 1996, nelle ultime stagioni protagonista a Reggio Emilia in prestito dall’Atalanta. Adesso perl’opportunità di fare una nuova esperienza in Serie B: l’ha ormai chiuso gli accordi. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

alfredopedulla.com

