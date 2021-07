Eros Ramazzotti | Marta Delogu è la nuova fidanzata? Il cantante su Instagram | «Sono tutte cavolate»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Bufera mediatica per ilfotografato a Mykonos con la famiglia e un’amica “speciale”. Dopo l’uscita della sua ultima fatica, il singolo “La mia felicità” con Rovazzi,si concede un po’ di relax tra il sole e il mare della Grecia. E non solo. Negli scatti pubblicati da “Chi magazine” si vede ilromano in dolce compagnia della giovane, classe ’99 e studentessa di cinematografia a Roma. Repentina la smentita diche, questa mattina, ha postato delle storieparlando in ...

Ieri, tra le pagine del settimanale Chi Magazine , è uscito un articolo a firma di Gabriele Parpiglia che sarebbe una fake news , almeno secondo i diretti interessati. Marta Delogu enon stanno insieme e la giovane attrice smentisce il giornalista direttamente su Instagram. Marta Delogu smentisce il flirt con: "Fake News!" Solo due parole per ..., in questi giorni sta finendo, più volte, sulle pagine del gossip, prima per le foto con la 22enne Mara Delogu , influencer che hanno fatto pensare a tutti che i due avessero una ...Da ieri in edicola il magazine Chi con una foto che ritrae insieme Eros Ramazzotti e Marta Delogu, giovane studentessa trasferitasi a Roma per studiare recitazione al Centro Nazionale di ...Negli ultimi giorni Chi ha divulgato delle foto tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu. L' attrice ha voluto puntualizzare sulla vicenda.