Eros Ramazzotti | lo sfogo sui social fa pensare | “Non vi fidate”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., losuidel cantante fa: “La verità sta sempre in mezzo…non vi” a che cosa si riferisce?e losui, con chi ce l’ha? Il cantante mette in allerta i suoi fan su quello che viene scritto su di lui, di cosa parla? L’uomo è

Advertising

RadioItalia : Per tutta la giornata del 13 Luglio @RamazzottiEros sarà protagonista assoluto su tutti i mezzi di Radio Italia e… - rsptorino : Eros Ramazzotti & Raf - Anche Tu - Nonsolosuoni : Su - rosa_arf : @Leka_rosi Tutti gli artisti hanno una crescita professionale,gli artisti italiani propongono le proprie'piece'con… - Yamilu46 : Eros Ramazzotti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti

Sky Tg24

E per quanto riguarda l'aspetto professionale, Rovazzi è uscito da poco con "La mia felicità', il nuovo singolo questa volta accanto ad. Fedez , invece, sta combattendo una guerra ...Rovazzi: "Sono molto dispiaciuto, era una bella amicizia" Infine, ha così concluso: Fabio Rovazzi ora è in radio col nuovo singolo in collaborazione conma, a differenza degli scorsi ...Eros Ramazzotti, lo sfogo sui social del cantante fa pensare: "La verità sta sempre in mezzo...non vi fidate" a che cosa si riferisce?Dopo il gossip lanciato da Chi su una presunta storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu, arriva la smentita da parte dei diretti interessati.