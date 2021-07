Ero sfigurato Insinna e la confessione mai fatta prima sul dietro le quinte

(Di giovedì 15 luglio 2021) "Non ho dormito. Sono arrivato sul set”: il racconto di Flavioè particolare. Unico. Ed arriva direttamente dalle pagine del settimanale Oggi diretto da Umberto Brindani. Ora Flavio, che è tornato in tv con Il pranzo è servito, è pronto a tornare a Don Matteo., infatti, vestirà i panni del Commissario Anceschi nelle nuova stagione della serie tv. Si tratta di una stagione televisiva che gli sta regalando tantissimi successi. E ora, al settimanale Oggi, dice: "La nottedi tornare sul set non l'ho dormita. Sono arrivato al trucco che ero". La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ero sfigurato

LiberoQuotidiano.it

Flavio Insinna su Don Matteo 13: 'Non ho dormito. Sono arrivato sul set'. Cosa è successo È stato un fiume in piena sulle pagine del settimanale Oggi Flavio Insinna . Il conduttore de Il pranzo è servito , in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00 su ...Se quella fosse stata vostra madre? Se a minacciarvi, con il voltodalla cattiveria, ... Del delitto però ricorda molto poco: 'pietrificato'. Tutto era accaduto nel giorno dell'...Flavio Insinna col 'volto sfigurato'. Il conduttore racconta di un episodio recente svelando un retroscena inedito ...Sono arrivato al trucco che ero sfigurato”. Il conduttore ha poi proseguito raccontando su Don Matteo: “È un pezzo magnifico della via vita, e dico vita non carriera, che si riaccende”. Flavio Insinna ...