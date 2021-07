“Era a disposizione della cosca Alvaro”: condannato a 12 anni ex sindaco di Delianuova Rossi. Assolto l’ex consigliere Nociti (Di giovedì 15 luglio 2021) Per la Dda di Reggio Calabria, l’ex sindaco di Delianuova Francesco Rossi era a completa disposizione della cosca Alvaro. Per questo motivo il politico locale è stato condannato a 12 anni di carcere per associazione mafiosa. La famiglia mafiosa di Sinopoli era riuscita a infiltrarsi non solo nel Comune di Delianuova ma anche in alcuni appalti pubblici importanti come i lavori di realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi. Una grande opera che garantisce la sicurezza della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Per la Dda di Reggio Calabria,diFrancescoera a completa. Per questo motivo il politico locale è statoa 12di carcere per associazione mafiosa. La famiglia mafiosa di Sinopoli era riuscita a infiltrarsi non solo nel Comune dima anche in alcuni appalti pubblici importanti come i lavori di realizzazione dell’elettrodotto Sorgente-Rizziconi. Una grande opera che garantisce la sicurezza...

