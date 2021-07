Ennio Morricone: a Lecco la prima mostra fotografica dedicata al grande compositore (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel calendario del Lecco Film Fest 2021 anche la prima mostra fotografica dedicata al grande maestro Ennio Morricone, dal 29 luglio al 1° agosto. Ricorre oggi un anno esatto dalla scomparsa di Ennio Morricone e il Lecco Film Fest (in programma nella città manzoniana dal 29 luglio al 1° agosto 2021), sceglie non a caso questa data per anticipare le prime notizie sul programma: dal 15 luglio al 1° agosto si svolgerà a Lecco la prima mostra ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel calendario delFilm Fest 2021 anche laalmaestro, dal 29 luglio al 1° agosto. Ricorre oggi un anno esatto dalla scomparsa die ilFilm Fest (in programma nella città manzoniana dal 29 luglio al 1° agosto 2021), sceglie non a caso questa data per anticipare le prime notizie sul programma: dal 15 luglio al 1° agosto si svolgerà ala...

Advertising

Radio3tweet : La musica per il cinema, per la radio e per la televisione, la produzione da concerto, Abbronzatissima e gli Epitaf… - GianlucaOdinson : Ennio Morricone: a Lecco la prima mostra fotografica dedicata al grande compositore - - Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: La musica per il cinema, per la radio e per la televisione, la produzione da concerto, Abbronzatissima e gli Epitaffi spar… - trrbicka : RT @Radio3tweet: La musica per il cinema, per la radio e per la televisione, la produzione da concerto, Abbronzatissima e gli Epitaffi spar… - WZRDPlaylist : Uccellacci e uccellini - titoli di testa by Ennio Morricone -