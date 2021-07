Empoli, errore nella somministrazione del vaccino Covid: cosa è successo (Di giovedì 15 luglio 2021) errore legato alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 in Toscana. Ad 11 persone iniettato Astrazeneca al posto di Moderna Ancora un errore legato alla somministrazione dei vaccini in Italia, e di nuovo in Toscana che già aveva registrato problemi in tal senso. Questa volta è stato somministrato il vaccino di Astrazeneca al posto di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 15 luglio 2021)legato alladelcontro il-19 in Toscana. Ad 11 persone iniettato Astrazeneca al posto di Moderna Ancora unlegato alladei vaccini in Italia, e di nuovo in Toscana che già aveva registrato problemi in tal senso. Questa volta è stato somministrato ildi Astrazeneca al posto di L'articolo proviene da Consumatore.com.

