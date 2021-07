Emis Killa annuncia la tracklist del nuovo mixtape in uscita il 23 luglio

(Di giovedì 15 luglio 2021)di “Keta Music vol.3”, ha svelato ladelinil 23e che compone il terzo capitolo della saga cult che ha accompagnato la sua carriera, dagli esordi ad oggi. L’album, di cui è già disponibile presave e preorder, è il terzo capitolo del progetto discografico che nel 2009 ha presentato il rapper sulla scena musicale italiana, “Keta Music”, divenuto oggi un vero e proprio cult per gli appassionati del genere, seguito dall’di “Keta Music vol. 2” nel 2015. Il, a cui hanno lavorato fianco a fianco ...

Keta Music Vol. 3: la tracklist e tutte le collaborazioni presenti nel nuovo mixtape del rapper brianzolo. sta per tornare con un nuovo attesissimo mixtape. Si tratta di Keta Music vol.3, il nuovo mixtape fuori da venerdì 23 luglio.