Emergenza rifiuti. La Raggi si blinda in Campidoglio, 30 sindaci protestano contro la riapertura della discarica di Albano (Di giovedì 15 luglio 2021) Emergenza rifiuti a Roma, ormai è guerra aperta tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e i sindaci della Provincia, che ieri sono rimasti fuori dal Campidoglio a protestare contro l’annunciata ordinanza di riapertura della discarica di Roncigliano, ad Albano. Una decisione che né il Primo Cittadino di Albano Massimiliano Borelli, né i sindaci dei Comuni della provincia hanno accettato, al grido di “Basta gettare i rifiuti di Roma nei nostri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021)a Roma, ormai è guerra aperta tra la sindaca di Roma Virginiae iProvincia, che ieri sono rimasti fuori dala protestarel’annunciata ordinanza didi Roncigliano, ad. Una decisione che né il Primo Cittadino diMassimiliano Borelli, né idei Comuniprovincia hanno accettato, al grido di “Basta gettare idi Roma nei nostri ...

Advertising

CarloCalenda : Nessuno degli altri candidati ha il coraggio di dire che per i rifiuti di Roma serve il termovalorizzatore - come i… - CarloCalenda : La situazione rifiuti a Roma è fuori controllo. I romani non possono rimanere ostaggi di uno scontro politico e ist… - CorriereCitta : Emergenza rifiuti. La Raggi si blinda in Campidoglio, 20 sindaci protestano contro la riapertura della discarica di… - Strill_it : Emergenza rifiuti, individuata discarica di Crotone: l’ordinanza di Spirlì - borrillo62 : RT @enrico_pagano: Vi pare normale una cosa del genere? Mentre la Sindaca pensa ad altro, #Roma è ancora in piena emergenza rifiuti. https:… -