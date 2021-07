Emergenza rifiuti a Roma, riapre la discarica di Albano: la Raggi firma l’ordinanza (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima l’annuncio che aveva fatto infuriare i sindaci della Provincia di Roma, ora la firma della Sindaca Virginia Raggi e l’ordinanza per la riapertura della discarica ad Albano. Un’Emergenza rifiuti che dalla Capitale si sta spostando negli altri Comuni limitrofi, una decisione non vista di buon occhio dal Primo Cittadino di Albano, Massimiliano Borelli, e dagli altri che ieri hanno provato a farsi sentire, a protestare al grido di “Basta gettare i rifiuti di Roma nei nostri Comuni“. Leggi anche: Nettuno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima l’annuncio che aveva fatto infuriare i sindaci della Provincia di, ora ladella Sindaca Virginiaper la riapertura dellaad. Un’che dalla Capitale si sta spostando negli altri Comuni limitrofi, una decisione non vista di buon occhio dal Primo Cittadino di, Massimiliano Borelli, e dagli altri che ieri hanno provato a farsi sentire, a protestare al grido di “Basta gettare idinei nostri Comuni“. Leggi anche: Nettuno ...

