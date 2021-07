Elio Lannutti, archiviato il senatore ex M5s per il post del 2019 sui “protocolli dei Savi di Sion” (Di giovedì 15 luglio 2021) È stato archiviato dal giudice per le indagini preliminari di Roma il procedimento per diffamazione aggravata nei confronti di Elio Lannutti, senatore ex M5s e ora nel gruppo misto, aperto in seguito alla querela sporta dalla presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Al centro dell’accusa i post social in cui, il 20 gennaio del 2019, Lannutti aveva citato i “protocolli dei Savi di Sion” come manifesto per “soggiogare e dominare il mondo” redatto dal “Gruppo dei Savi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) È statodal giudice per le indagini preliminari di Roma il procedimento per diffamazione aggravata nei confronti diex M5s e ora nel gruppo misto, aperto in seguito alla querela sporta dalla presidente della comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Al centro dell’accusa isocial in cui, il 20 gennaio delaveva citato i “deidi” come manifesto per “soggiogare e dominare il mondo” redatto dal “Gruppo deidi ...

