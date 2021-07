(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Ce) – “Dopo un confronto con l’avvocato, abbiamo deciso di scendere in campo al fianco di colui che può rappresentare l’alternativa valida per la guida del nostro Comune e può mettere in atto quel cambiamento che cerchiamo da tre anni”. Così Michele, Giuseppee Giuseppeufficializzano il loro appoggio alla candidatura a sindaco di Vincenzoa San. Nella scorsa tornata elettorale i tre erano candidati nella lista ‘Idee in Comune’ che si pose come alternativa al duo uscente Ernesto ...

Advertising

anteprima24 : ** #Elezioni San Tammaro: Graziano, Fierro e Mingione appoggiano il candidato D'Angelo ** - RedazioneLaNews : #Milano Civica AmbientaLista, i candidati. Capolista Gabriella Bruschi del Coordinamento San Siro - GinoSocci0 : Comunque qua ridiamo e scherziamo, ma alle prossime elezioni comunali a #Napoli abbiamo raggiunto davvero il top. D… - ViviCampania : Elezioni Comunali, Vincenzo D'Angelo candidato sindaco con 'Leali': 'Insieme possiamo cambiare San Tammaro' -… - massimo_san : RT @umanesimo: MEMO Antonio Tajani sostenne il golpe USA in Bolivia (oggi ribaltato da elezioni democratiche: la fascista Anez è in prigio… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni San

Il Sannio Quotidiano

...concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale alla Denso di... ex delegato Uilm della Denso, deceduto prematuramente." Questi i numeri delle: 12 RSU da ......concluse le operazioni di scrutinio per il rinnovo della Rappresentanza sindacale alla Denso di... ex delegato UILM della Denso, deceduto prematuramente.' Questi i numeri delle: 12 RSU da ...Dopo la presentazione del comitato arrivano le prime proposte da San Giorgio Lab, la squadra messa in piedi da Giancarlo Bruno, mentre tutti gli schieramenti attendono trepidanti l’ufficializzazione d ...TORINO. Il rito dell’aperitivo si trasforma, da momento di socialità che anima le piazze auliche a terreno di confronto per immaginare la Torino del futuro prossimo. L’avvicinarsi delle elezioni comun ...