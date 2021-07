Elezioni Regionali Calabria, presentazione ufficiale per Amalia Bruni: “il Centro/Sinistra unito può vincere, io sono quella delle missioni impossibili” (Di giovedì 15 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

petergomezblog : Calabria, arrestato il sindaco di Trebisacce: “Irregolarità nella raccolta firme della sua lista per le elezioni re… - peppe_giord : #Oliverio non si arrende e anzi, intervistato da @DeAngelis_tw per @HuffPostItalia, rilancia su una sua possibile c… - Cristian75000 : @EPaglierini Su base affluenza stimata al 60 -62% proiettando l'unico dato reale ossia le ultime regionali la lega… - Cristian75000 : @EPaglierini Alle elezioni regionali 2020 su base 6 regioni fratelli d'Italia ha preso 949000 voti di lista che su… - ItaTvfan : @Apndp Non mi inchino mai davanti ai sondaggi in modo particolare a quelli che dicevano che alle ultime elezioni re… -