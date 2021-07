Eleonora Giorgi | “imprecazione” a Estate in Diretta Roberta Capua resta senza parole «Che ha detto?»

(Di giovedì 15 luglio 2021), “” ain. Oggi, l’attrice romana è stata ospite nel salotto di Rai1, dove si è raccontata a cuore aperto. Dagli esordi al cinema da giovanissima, ai suoi grandi amori con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro. E proprio parlando della storia nata con quest’ultimo sul set del film cult Sapore di mare 2, all’attrice si è lasciata andare a un’espressione colorita che non è sfuggita ai fan. Nel servizio in cui si parlava dell’amore di ...

. L'attrice romana è stata ospite di Roberta Capua a 'Estate In diretta'. Ha difeso il suo ruolo in 'Sapore di sale 2' e raccontato della sua storia con Massimo Ciavarro...L'ospitegela Roberta Capua Ieri, ospite a Estate in diretta da Roberta Capua è andata la bravissima attriceche ha raccontato tanto di sé stessa e del suo lavoro nel ...Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano davvero il loro primo figlio insieme? Eleonora Giorgi si sbilancia sul gossip degli ultimi giorni ...Estate in Diretta sta continuando a tenere compagnia ai telespettatori in questa estate caldissima dove, nonostante il covid sta dando un po' di tregua, si temono tantissimo le varianti, allo stato at ...