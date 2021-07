Effetto Viola | la musica che rilassa sulle Frecce di Trenitalia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Mi sono già occupato in passato diquando Leo Cavalli, di Fonoprint, mi aveva incuriosito raccontandomi di questabinaurale, creata da due ragazzi genovesi, Alessio Chelucci e Maria Luisa Mannarino, che aveva undi relax stupefacente. Leo mi aveva raccontato che, soffrendo di ansia e stress per i troppi impegni (lui è anche il titolare di Visionnaire), spesso era costretto a ricorrere a psicofarmaci per calmarsi. Da quando aveva scoperto questaaveva risolto tutto in maniera naturale. Ho così deciso di collegarmi con questi due ragazzi e di fare un esperimento. Ho ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Effetto Viola

OptiMagazine

... spesso riconoscibili dal colore della buccia, solitamente bianca, verde,oppure nera. La ... attenzione a non esagerare per non incappare nell'collaterale opposto! Idee per gustarli al ...... mettendoli in evidenza attraverso il linguaggio assoluto e senza confini, con un...pietra Il flauto magico e la gazza ladra Giuseppe Nova flauto Glauco Bertagnin violino Marco Nason...Ma ci sono altri giocatori che, ad oggi, accendono la fantasia dei tifosi, poiché sono elementi in grado di fare la differenza in categoria. Uno è Nicolas Viola. Per la Reggina sarebbe un giocatore ba ...di Nazareno Orlandi. Continua il bel momento dell’atletica azzurra: in Wanda Diamond League a Gateshead (Gran Bretagna) Yeman Crippa migliora il suo record italiano dei 3000 met ...