(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i proclami di un mese fa, quando – il 14 giugno – il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà aveva anticipato la partecipazione del Comune di Pomezia all’asta pubblica che si sarebbe tenuta il 7 luglio, ad oggi una sorta di mistero avvolge l’argomento: chi si è aggiudicato l’asta? Ma, soprattutto, si è tenuta o è? E’ quello che si chiedono in molti, primo fra tutti l’ex sindaco Fabio Fucci. “Il consiglio comunale il 30 giugno scorso, anche con il voto favorevole della Lega, aveva autorizzato il sindaco a partecipare all’asta pubblica per l’acquisizione dell’immobile “ex-Biagio” che deturpa il lungomare di ...

Advertising

CorriereCitta : Ecomostro Torvaianica, ‘mistero’ sull’asta andata deserta: ecco cosa è successo - frbagaenco : RT @Comune_Pomezia: #Torvaianica, via libera alla partecipazione all’asta dell’ecomostro di piazza Ungheria Approvato in Consiglio comunal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecomostro Torvaianica

Il Corriere della Città

"Abbiamo deciso di partecipare all'asta pubblica per mettere la parola fine al peggioredi" dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà ". Posizionato in pieno centro, l'edificio da ..., grazie alla sua conformazione geografica, permette diversi insediamenti di senzatetto. Da quando le entrate dell'in piazza sono state murate, non consentendo più l'ingresso di ...