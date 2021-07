Ecofuturo Festival 2021 | la rivoluzione delle pompe di calore e il bonus casa 110% Fraccaro | “Abbattere le emissioni dovere etico e morale”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il, in programma a Padova tra il 13 e il 18 luglio, entra nel vivo. Jacopo Fo ha presentato e riassunto gli appuntamenti della prima giornata, parlando didi, comunità energetiche e soprattutto del superal. Tra gli interventi quello di Riccardo, che a Padova ha incontrato i professionisti del settore per confrontarsi sulle nuove tecnologie e trovare nuove soluzioni capaci di accelerare il processo verso una maggiore sostenibilità ambientale: “Un futuro sostenibile è urgente....

Advertising

Andrea_btw : RT RT @comunepadova: ?? Con i Festival #EcoFuturo e del #Crowdfunding, dal 13 al 17 luglio vengono proposti cinque g… - SottopassoStua : RT @comunepadova: ?? Con i Festival #EcoFuturo e del #Crowdfunding, dal 13 al 17 luglio vengono proposti cinque giorni di convegni e incontr… - sugarpulp : RT @comunepadova: ?? Con i Festival #EcoFuturo e del #Crowdfunding, dal 13 al 17 luglio vengono proposti cinque giorni di convegni e incontr… - annamariamoscar : Ecofuturo 2021: al via oggi a Padova il festival delle ecotecnologie - PivaPaola : RT @comunepadova: ?? Con i Festival #EcoFuturo e del #Crowdfunding, dal 13 al 17 luglio vengono proposti cinque giorni di convegni e incontr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecofuturo Festival

TeleAmbiente TV

... nonché chief analyst del GreenVestingForum, il forum della finanza alternativa verde, che si è fatto anche promotore della partecipazione della società all'2021 che si terrà dal ...... e su ilFattoQuotidiano.it " ci accompagneranno alla ottava edizione diche si terrà anche quest'anno a Padova nella meravigliosa cornice del Fenice Green Energy Park, dal 13 al 17 ...Al via oggi Ecofuturo 2021. Fino al 17 luglio, il Fenice Energy Green Park di Padova ospiterà l'evento, che si svolgerà anche online ...Ottava puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci parla di innovazione, ecotecnologie e sostenibilità ambientale. In quest’ultima puntata viene affrontato il rapporto tra im ...